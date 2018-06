Kunstenaar scheert buxusplanten tot... buxusrups 07 juni 2018

Peter Van Woensel heeft een opmerkelijk kunstwerk afgeleverd in zijn eigen tuin: een megagrote buxusrups.





De buxusrups werd niet vervaardigd uit traditionele materialen, maar wel met echte buxusplanten. "De buxus in de tuin was, zoals in vele andere tuinen, aangetast door de buxusrups", vertelt Van Woensel. "Dat diertje vreet een buxus in korte tijd helemaal kaal, met lelijke, bruine struiken tot gevolg. De rups met chemische middelen bestrijden, zag ik niet zitten. Maar afscheid nemen van mijn buxusplanten viel me ook zwaar. Daarom heb ik ze geschoren in de vorm van een megagrote buxusrups. Die heb ik dan vervolgens in de juiste kleuren gespoten. Hopelijk kan die rups zijn kleine broertjes nu afschrikken." (BMK)