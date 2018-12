Kunstenaar Ief Spincemaille legt het oude en nieuwe China bloot Stefan Van de Weyer

14 december 2018

09u04 0 Leuven Kunstenaar Ief Spincemaille (42) uit Bierbeek trekt naar de Triënnale in het Chinese Guangzhou, hij wordt ondermeer vergezeld door een blauw touw met een lengte van 65 meter en 30 cm dikte. Het weegt drie à vier kg per meter, in totaal ongeveer 250 kilogram. Het werd vervaardigd door vijf gedetineerden in de gevangenis van Leuven Centraal. Hij gaat met zijn “Rope” op zoek naar het oude en nieuwe China en dit tussen 21 december en 8 maart 2019, in die periode staat zijn werk er tentoongesteld in het Boxes Art Museum. Hij hoopt er ook op een vervolg van zijn avontuur in het Aziatische continent.

Leuvens stadskunstenaar tussen 2014 en 2016, Ief Spincemaille werd door curatoren zoals Angelique Spaninks, Zhang Ga en Philippe Ziegler uitgenodigd om deel te nemen aan de prestigieuze tentoonstelling van de Guangzhou Triënnale. Hij zal er zijn gelauwerd werk “Rope” rijkelijk tonen.

Agentschap voor beeldende en performatieve kunsten, Berserk vertegenwoordigt kunstenaars die op zoek gaan naar de grenzen van hun medium en deze oprekken, in vraag stellen of naast zich neer leggen. Het agentschap opgericht in 2014 door Anouk Focquier dat met Spincemaille werkt, zal ook in Guangzhou aanwezig zijn.

Tussen 21 en 28 januari 2019 verlaat “Rope” het museum en zal het kunstwerk dagelijks op een andere plek in de openbare ruimte van de stad gelegd worden met als doel mensen uit te nodigen tot interactie. Spincemaille zal vooral die plaatsen in de miljoenenstad Guangzhou opzoeken waar de snelle overgang van historische havenstad naar de derde Chinese metropool zichtbaar is, waar het originele landschap getransformeerd werd en waar de sociale problematieken die deze veranderingen met zich meebrachten aan de oppervlakte komen. Hij wil met zijn werk “Rope” niet enkel bloot leggen, maar ook verbinden. Spincemaille zal hiermee mensen samen brengen, verhalen noteren en dit alles vastleggen. Het materiaal dat uit deze zeven dagen gepuurd zal worden, wordt nadien toegevoegd aan de tentoonstelling in het Boxes Art Museum.

“Met “Rope” willen we de uitdagingen op sociaal vlak laten zien, het onderging een grote transformatie op korte tijd. Je ziet steeds het politieke en het economische China en minder het sociale en artistieke. We gaan onderzoeken of “Rope” ook in de meer rurale gebieden van China getoond kan worden en bekijken wat de dynamiek is. Dat is moeilijker in het grote Guangzhou. Ik heb de voorbije periode fascinerende plaatsen bezocht waar we zeker kunnen doorwerken. We maken een verhaal van hetgene we er meemaken, uiteraard hebben we nu nog geen idee hoe dat zal verlopen. Dat is afhankelijk van de mensen die we ontmoeten en de zaken die we meemaken. Verder willen we er ook nieuwe contacten leggen zodat het touw na de tentoonstelling een tour kan doen in China en misschien zelfs door Azië. We hebben al contacten in Hong Kong om “Rope” een vervolg te geven”, wist Spincemaille.

Anderhalf jaar geleden deed hij dit met zijn open-design instrument ook al met succes in Firenze.

“Op iedere locatie moesten we met ons touw iets anders in het leven roepen. We stonden open voor onze omgeving om te creëren met ons touw als instrument, zoals een schilder een penseel hanteert. We gingen op zoek naar welke functie het kon hebben. De binnenkant bestaat uit moes, daarrond werd met behulp van 18 inkepingen banden gevlochten”, refereerde Spincemaille naar Firenze.

Op 20 december vindt opening Guangzhou Triënnale in het Guangdong Museum plaats, daags nadien valt de opening Guangzhou Triënnale in het Boxes Art Museum met daarbij de consul-generaal van België in Guangzhou, Joris Salden. Tussen 21 en 28 januari volgt de interventie met “Rope” op verschillende locaties in Guangzhou. Op 8 maart is er finissage van de Triënnale.