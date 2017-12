KUL schorst medewerker met strafblad 02u23 0

De Katholieke Universiteit Leuven heeft informaticus Johan D. (49) geschorst. De veertiger werd begin deze maand een tweede maal veroordeeld voor het misbruik van minderjarigen in de jaren '90. De universiteit liet eerder al weten te bekijken welke maatregelen ze zou treffen tegen D., die werkzaam is op de faculteit van de bio-ingenieurs op de campus Arenberg. Of de schorsing tijdelijk is of zal leiden tot ontslag houdt de KUL nog voor zich. Vast staat dat D. in beroep gaat tegen zijn recentste veroordeling. Zijn advocaat liet weten opnieuw de opslorping te zullen pleiten voor het hof van beroep in Brussel. Als D. daar zijn slag thuishaalt, blijft alleen nog de veroordeling van 2001 op zijn strafblad overeind. Toen kreeg de Leuvenaar 3 jaar cel met uitstel onder voorwaarden. Hij zat toen ook een tijdje in voorlopige hechtenis. In het laatste vonnis kreeg de veertiger twee jaar cel, de helft effectief, als hij zich aan enkele voorwaarden houdt. De man werkt ondertussen vijf jaar aan de KUL. (KAR)