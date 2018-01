KUL organiseert tweede editie Junior College Dag 02u28 0 Foto Vertommen Het is druk op de stand Archeologie van professor Ilse Schoep. Leuven De KU Leuven organiseerde zopas de tweede editie van de Junior College Dag. Honderden scholieren uit de derde graad van het middelbaar onderwijs konden op verschillende locaties in Leuven proeven van het universitaire leven. Met het initiatief wil de Leuvense universiteit een brug bouwen tussen het klaslokaal en de aula.

"Leerlingen volgden colleges van professoren uit verschillende vakgebieden. De scholieren leren zo hun interesses beter in te schatten en krijgen een voorsmaakje van het universitaire leven. Op de Junior College Dag mogen de leerlingen zich al even student wanen. De colleges zijn op maat van de leerlingen en laten hen kennismaken met de verschillende onderzoeksdomeinen. Net zoals vorig schooljaar kon de Junior College Dag op grote belangstelling rekenen." In totaal namen meer dan 2.200 leerlingen deel aan de Junior College Dag. Meer info: www.juniorcollege.be (BMK)