Kubb-tornooi in Sluispark 04 mei 2018

02u58 0

In het kader van Love Leuven werd er donderdagavond in het Sluispark een Kubb-tornooi georganiseerd. De studenten nodigden hun buren uit om mee te spelen. "Love Leuven is de campagne van de stad, de universiteit, de hogeschool en LOKO om Leuvenaars en studenten dichter bij elkaar te brengen", zegt schepen Bieke Verlinden (sp.a). " De campagne trekt sinds dit academiejaar volop de kaart van de kleine ontmoeting om beide groepen op buurtniveau naar elkaar toe te laat groeien tot echte buren en zo het fijn samenleven te stimuleren. Daar past de organisatie van een Kubb-toernooi perfect in. De deelnemende studentenresidenties trokken zelf hun buurt in om Leuvenaars uit te nodigen." (BMK)