KU Leuven reikt 6 eredoctoraten uit in 2019 Bart Mertens

30 december 2018

14u10 2 Leuven Naar aanleiding van haar Patroonsfeest bekroont de KU Leuven jaarlijks personen met bijzondere verdiensten op wetenschappelijk, maatschappelijk of cultureel vlak. Op 4 februari 2019 reikt de universiteit zes eredoctoraten uit.

Op de lijst van de Leuvense universiteit voor de eredoctoraten in 2019 staat onder meer Biram Dah Abeid, die als telt van een slavengezin een belangrijke stem werd in het publieke debat over discriminatie van zwarten in zijn thuisland. Biram Dah Abeid is een Mauritaans advocaat en politicus. Als telg van een slavengezin werd hij zich al vroeg bewust van de diepgewortelde discriminatie van zwarten in zijn thuisland. In 2008 richtte hij de Initiative for the Resurgence of the Abolitionist Movement (IRA) op, een organisatie die ijvert voor de afschaffing van de slavernij. Hij werd een invloedrijke stem in het publieke debat, met duizenden aanhangers, maar zijn verdediging van de zwakkeren en slaven is ook een doorn in het oog van de Mauritaanse autoriteiten. Dah Abeid werd al meerdere malen opgepakt en gemarteld, en verblijft ook nu nog in gevangenschap. In 2017 riep Time Magazine hem uit tot één van de honderd meest invloedrijke personen ter wereld.

Black silicon

Ook de Frans-Libanese pianist en componist Abdel Rahman El Bacha krijgt een eredoctoraat van de Leuvense universiteit. Hij woont in Brussel en won in 1978 als 19-jarige de jury- én de publieksprijs van de Koningin Elisabethwedstrijd voor piano. Sindsdien brachten zijn exceptionele techniek en emotionele kracht hem tot in concertzalen over de hele wereld. De derde op de lijst van de KU Leuven is de Nederlandse fysicus Eric Mazur. De professor maakte naam met zijn onderzoek naar ultrasnelle laserpulsen en interacties tussen lichtdeeltjes en materie. In 1998 ontdekte hij black silicon. Dat is een halfgeleidend materiaal dat zo goed als geen licht reflecteert.

Democratietheorie

Ook professor Chantal Mouffe krijgt een eredoctoraat. Zij is vooral bekend om haar democratietheorie. Een democratische samenleving krijg je volgens haar niet door te streven naar een onbereikbare consensus, maar juist door het conflict tussen tegenstanders respectvol te aanvaarden. Zo verhinder je dat het uit de hand loopt en neem je de voedingsbodem voor extremisme weg. Verder staat ook professor Kypros Nicolaides op de lijst van eredoctoraten bij de KU Leuven. Professor Nicolaides wordt voorgedragen voor wat hij gedaan heeft voor nagenoeg alle zwangere vrouwen ter wereld. Tot slot is er een eredoctoraat voor professor Philippe Sands die zijn sporen verdiende als mensenrechtenadvocaat. Hij was betrokken bij een aantal van de belangrijkste internationale rechtszaken, van Pinochet tot Guantanamo. Sands is ook een veelgevraagd expert bij nieuwsmedia als BBC, CNN en The Guardian.