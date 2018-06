KU Leuven opent Geogarden 28 juni 2018

02u49 0

De geowetenschappers van de KU Leuven hebben een stukje braakliggend land naast het Geo-Instituut in Heverlee ingepalmd en omgetoverd tot een kleine oase van rust met eetbare bloemen en planten. "Met de Geogarden willen we van onze campus een betere leef- en werkplek te maken", vertellen Constanza Parra en Anton Van Rompaey.





Een tuin naast het kantoor die niet alleen een mooi groen hoekje is maar ook een functie heeft als ontmoetingsplaats...Dat idee sloeg aan bij een groep onderzoekers van het Geo-Instituut. In het voorjaar gingen ze aan de slag en ondertussen heeft de Geogarden vorm gekregen. De omheinde tuin heeft groenten- en kruidenbedden -eentje per onderzoeksafdeling zowaar-, gezellige zitbanken, een bonentipi, fruitbomen, bessenstruiken, een bloemenbed en tot slot een terras met houten tuintafels. Elke vrijdag na het werk verzamelen de onderzoekers om te tuinieren en ook de studenten mogen aansluiten.





"We wilden zelf het heft in handen nemen om van onze campus een betere leef- en werkplek te maken. En we hopen dat ons initiatief ook navolging krijgt in de stad. We willen andere groepen of departementen van de universiteit daar zeker bij helpen. Om die boodschap uit te dragen én om hun oogst voor te stellen, openden we de Geogarden gisteren officieel met een tuinfeest", vertellen initiatiefnemers en professoren Constanza Parra en Anton Van Rompaey. (BMK)