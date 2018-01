KU Leuven neemt eerste e-bikes in gebruik 23 januari 2018

02u25 0 Leuven De Leuvense universiteit staat in het leven met een blik op de toekomst. Dat blijkt ook uit het mobiliteitsbeleid van de KU Leuven. Gisteren werden de eerste e-bikes in gebruik genomen en die eer was weggelegd voor Marjolijn Drieskens en Kristof De Witte. Zij zullen de e-bikes gebruiken voor hun woon-werkverkeer.

"De eerste 250 exemplaren zijn intussen allemaal gereserveerd en nog eens 50 mensen staan op de wachtlijst. Het gaat om zogenaamde 2WD-fietsen die bedoeld zijn voor woon-werkverkeer. De personeelsleden betalen een kleine maandelijkse bijdrage en kunnen tot zes jaar lang van hun fiets genieten. Net zoals bij de gewone 2WD-fietsen worden ook deze tweewielers hersteld en onderhouden op kosten van de universiteit die daarvoor de vzw VELO inschakelt. Na zes jaar kunnen de gebruikers hun fiets overkopen aan de restwaarde van 300 euro of een nieuw exemplaar aanvragen", zegt Johan Perdieus, 2WD-coördinator.





Omdat een 2WD-fiets toch nog iets anders is dan een gewone fiets kunnen personeelsleden de fiets vooraf uittesten.





"Dat kan op een speciaal uitgetekend testparcours in Heverlee. Met een e-bike rijden is toch niet helemaal hetzelfde als met een gewone fiets rijden. Daarom wilden we de mensen de kans geven om de fiets vooraf te testen, bijvoorbeeld op een helling of in scherpe bochten", aldus Johan Perdieus.





Vicerector duurzaamheidsbeleid Gerard Govers wijst erop dat de KU Leuven haar personeelsleden blijft aanmoedigen om zoveel mogelijk het openbaar vervoer of de fiets te gebruiken.





"Van de gewone 2WD-fiets zijn inmiddels 3.800 exemplaren in gebruik. Daarnaast zetten ook de Technische Diensten van de universiteit steeds meer in op autoloze verplaatsingen. De medewerkers hebben 30 e-bikes en 3 grote en 8 kleine cargofietsen ter beschikking. De post- en pakjesbedeling in Leuven en Heverlee gebeurt eveneens met elektrische cargofietsen." (BMK)