KU Leuven: "Meer bewaking op Hertogensite" Politie waarschuwt voor gevaren van 'urban exploring' in verlaten gebouwen

15 januari 2019

15u55 0 Leuven De Leuvense universiteit onderzoekt op welke manier de verlaten gebouwen op de Hertogensite beter bewaakt kunnen worden in de toekomst. Rechtstreekse aanleiding is de video van twee ‘urban explorers’ zondag publiceerden op het internet. Zij vonden onder meer hersenen en skeletten die vroeger werden gebruikt in de opleiding geneeskunde.

Van echte hersenen op sterk water tot skeletten en zelfs scalpels om te opereren…de Nederlandse urban explorers omschreven hun ‘illegaal’ bezoek aan een verlaten gebouw van de KU Leuven op de Hertogensite als “supervet” maar daar is de Leuvense universiteit het niet mee eens. Bij de KU Leuven noemen ze het simpelweg inbraak want de jongeren vroegen geen toestemming om het gebouw te bezoeken, laat staan om er een video van een kwartier over te publiceren op het internet die mogelijk andere mensen op slechte ideeën kan brengen.

Ongeluk

‘Urban exploring’ is kort uitgelegd een fenomeen dat alsmaar populairder wordt en tot doel heeft om verlaten gebouwen of sites te bezoeken. Meestal wordt het bezoek ook in beeld gebracht met foto’s en/of een video die vervolgens op het internet belandt. De hype is evenwel niet zonder gevaar, zo laat ook de Leuvense politie optekenen na het bezoek van het Nederlandse duo aan een oud gebouw op de Hertogensite. “Er is wel degelijk een gevaar verbonden aan dergelijke bezoeken aan oude gebouwen. Je kan onmogelijk inschatten in welke staat het gebouw zich bevindt en een ongeluk is dan heel snel gebeurd”, klinkt het.

Ook bij de KU Leuven wordt er niet gelachen met de video van Urbex Explore en Serious Urbex. “Inbraak want ze hebben geen toestemming gevraagd”, zegt Jef Arnout van Biomedische Wetenschappen. Arnout bevestigt dat de deur weliswaar open was maar dat is niet onlogisch gezien sommige lokalen in het gebouw nog worden gebruikt, al zou de deur buiten de werkuren wel afgesloten moeten zijn. Het gebouw waar de Nederlanders binnendrongen, krijgt op termijn een herbestemming en werd vroeger gebruikt om studenten geneeskunde op te leiden. Vandaar uiteraard de schat aan medische voorwerpen die de urban explorers –die liever onbekend blijven- vonden in het gebouw. “Supervet. Nog nooit gezien en zeker niet op een urbex-locatie”, aldus het duo dat speciaal van Eindhoven naar Leuven afzakte voor de video.

HistarUZ

De KU Leuven bevestigt dat er nog veel medische objecten en toestellen te vinden zijn in het gebouw maar die liggen er met een reden. Het is immers de bedoeling om een deel van de objecten op te nemen in de museumcollectie van HistarUZ. In afwachting daarvan bekijkt de Leuvense universiteit op welke manier het oude en verlaten gebouwen beter kan beveiligen. De Leuvense universiteit wil via meer beveiliging voorkomen dat er ongevallen gebeuren met al te nieuwsgierige urban explorers. Bovendien moet er alles aan gedaan worden om te voorkomen dat er waardevolle objecten worden gestolen die op termijn in de collectie van HistarUZ terecht zullen komen.