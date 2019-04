KU Leuven krijgt inbrekers over de vloer: dieven slaan slag in vier universiteitsgebouwen KAR

15 april 2019

14u37 1 Leuven In vier gebouwen van de KU Leuven is afgelopen weekend ingebroken.

In de Minderbroedersstraat werd er ingebroken in de fietsherstelplaats van de universiteit. Dieven gingen aan de haal met twee elektrische fietsen. Ook in de Sint-Michielsstraat in het Collegium Veteranorum en in het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte op het Kardinaal Mercierplein werd ingebroken, maar daar konden de daders geen buit maken. In het Instituut voor Levende Talen in de Dekenstraat gingen de daders aan de haal met een laptop. Ook aan de achterzijde van het Sint-Pietersziekenhuis werd er binnengedrongen zonder dat er iets gestolen werd.

Enkele dagen geleden waren er gelijkaardige inbraken op de Tiensevest in een gebouw van de stad en in het Sint-Pieterscollege, waar enkele deuren werden ingetrapt. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de feiten. “We weten nog niet op welke tijdstippen er werd ingebroken. Door de paasvakantie is er veel minder sociale controle en lopen de meldingen trager binnen”, zegt politiewoordvoerder Nicolas Del Piero.