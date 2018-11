KU Leuven gaat voor meer diversiteit Bart Mertens

21 november 2018

Leuven De KU Leuven wil in de toekomst nog meer werk maken van diversiteit in de meest brede betekenis van het woord. Dat laat vicerector Chantal Van Audenhove weten die een nieuw beleidsplan heeft opgesteld.

De Leuvense universiteit draagt diversiteit hoog in het vaandal maar dat blijkt niet uit de cijfers. Slechts 1 student op 10 heeft bijvoorbeeld een migratieachtergrond of komt uit een familie waar nooit eerder iemand een opleiding volgde aan de KU Leuven. “Dat moet veranderen”, aldus vicerector Chantal Van Audenhove die een beleidsplan met diversiteit als centraal thema heeft opgesteld. Diversiteit moet overigens gezien worden in een brede context want het gaat niet enkel over mensen met een migratieachtergrond. Ook mensen met beperkingen en alle andere mogelijke betekenissen van diversiteit vormen de rode draad van het nieuwe beleidsplan.

Rolmodellen

“We willen meer inzetten op mensen uit kwetsbare groepen in het algemeen”, vertelt Chantal Van Audenhove. “We willen die mensen beter begeleiden en we moeten ook meer inzetten op die pioniers. Het zijn rolmodellen die we aan het woord moeten laten over hun succesvol traject aan de universiteit. Er komt ook een website met antwoord op tal van vragen over verschillende thema’s.”