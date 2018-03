KU Leuven en UC Louvain voor het eerst samen op missie sinds 1968 08 maart 2018

02u39 0 Leuven De rectors van de KU Leuven en UC Louvain maken werk van de toenadering tussen beide universiteiten. Voor het eerst sinds de splitsing in 1968 na 'Leuven Vlaams' brengen ze samen een bezoek aan het Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology (MIT).

'Leuven Vlaams' veranderde de Leuvense universitaire geschiedenis ingrijpend. Na de studentenprotesten werd de Leuvense universiteit in twee gesplitst: een Vlaamstalig deel in Leuven en een Franstalig deel in Louvain-la-Neuve. Sindsdien gingen beide universiteiten elk hun eigen weg, maar de voorbije jaren is er toch sprake van een toenadering. Op 8 en 9 maart wordt er een grote stap gezet in dat proces, want de rectors gaan voor het eerst sinds 1969 samen op internationale missie. "We delen bijna 600 jaar geschiedenis", zegt rector Luc Sels van de KUL. "In 2025 gaan we dat samen vieren en deze gezamenlijke internationale missie is een mooi begin. We willen ons samen beter positioneren op het internationale toneel." Rector Vincent Blondel van UC Louvain sluit zich daar volmondig bij aan.





Banden aanhalen

Voor de KU Leuven is de missie een unieke kans om de banden aan te halen en een partnerschap af te sluiten. "Dat geeft ons de kans om een mooie driehoek op te bouwen tussen KU Leuven, UC Louvain en het MIT", besluit rector Luc Sels.





Vicerector Internationaal Beleid Peter Lievens ziet opportuniteiten. "Contacten en uitwisseling met andere onderzoeksinstellingen zijn essentieel voor hoogstaand en innovatief onderwijs en onderzoek. Dat we nu ook het MIT tot onze bevoorrechte partners mogen rekenen, opent perspectieven voor onderzoekers en studenten."





New York en Ottawa

Op het programma staan verder ontmoetingen tussen rectors Vincent Blondel en Luc Sels en professoren van Harvard en het MIT. De Leuvense delegatie reist nadien verder naar New York voor een KU Leuven alumni-event. Vervolgens sluit de delegatie in Ottawa aan bij het Belgische staatsbezoek aan Canada.





