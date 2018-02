KU Leuven en Telenet trekken stekker na 20 jaar uit KotNet 23 februari 2018

02u31 0 Leuven KU Leuven en Telenet hebben samen besloten om een punt te zetten achter KotNet. Volgens de Leuvense universiteit is het goedkope internetabonnement voor studenten haar pioniersrol ontgroeid.

De kiem voor KotNet ligt in 1997. In een klein pilootproject kreeg een groep studenten de mogelijkheid om via een kabelmodem aan te sluiten op het netwerk van de KU Leuven en op die manier snel op het web te surfen. Na de succesvolle test werd het project in 1998 uitgebreid naar heel Leuven, Heverlee en Kessel-Lo. "KotNet speelde een niet te onderschatten pioniersrol", vertelt professor Koenraad Debackere, algemeen beheerder van KU Leuven. "Binnen de kortste keren was zowat elke studentenkamer in Leuven voorzien van KotNet waardoor de universiteit aan het begin van de 21ste eeuw kon inzetten op e-mail en webpagina's als communicatiemiddel met studenten. Mede dankzij het grote gebruik van KotNet kon in 2001 Toledo van start gaan, de elektronische leeromgeving om cursusmateriaal, opdrachten en oefeningen te delen."





Het huidige gebruik van internet is echter niet meer te vergelijken met twee decennia geleden. Het breedbandinternet waar KotNet mee pionierde, is nu immers de norm geworden.





Nieuw internetaanbod

KU Leuven besloot dan maar om in schoonheid te eindigen maar verzekert dat kwalitatief internet betaalbaar moet blijven voor elke studenten. Nieuwe internetproducten van Telenet op maat van studenten en kotbazen moeten tegemoet komen aan die belofte.





Vanaf maart lanceert Telenet een nieuw internetaanbod voor studenten en kotbazen. De huidige KotNet- en KotTV-producten worden nog ondersteund tot 1 oktober.





De prijs voor studenten stijgt met 65 euro en voor kotbazen met 131 euro. In ruil daarvoor is er WiFI inbegrepen, een hogere surfsnelheid en meer capaciteit voor downloads.





Voor studenten op KU Leuven-residenties die CampusNet gebruiken als internetverbinding verandert er niets. Zij blijven ook na 1 oktober gebruik maken van hun huidige product.





(BMK)