KSLeuven: "Nog niets beslist" ONGERUSTHEID OVER GRONDIGE HERVORMING KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS BART MERTENS

21 februari 2018

02u26 0 Leuven De katholieke schoelenkoepel KSLeuven heeft de ambitie om het katholiek secundair onderwijs in Leuven grondig te hervormen. Dat leidt tot grote ongerustheid omdat er onder meer wordt gedacht aan eerstegraads- en domeinscholen. "Is dat werkelijk het goede antwoord op de capaciteitsproblemen in de Leuvense scholen?", laat een groep leerkrachten van het Sint-Pieterscollege optekenen in een protestbrief.

Eerst de feiten. De stad Leuven is bijzonder populair inzake onderwijs. Om slechts één voorbeeld te geven: het wil al eens gebeuren dat een Leuvenaar naast de spreekwoordelijke prijzen valt omdat er geen plaats meer is in de school van zijn of haar keuze. Of de scholier in kwestie dan op honderd meter of op vijf kilometer van die school woont, maakt niet uit in het huidige systeem. Het gevolg is dan dat de scholier niet zelden in een school in pakweg Haacht of Vilvoorde terecht komt. En de capaciteitsproblematiek is helaas niet de enige uitdaging waarmee de Katholieke Scholenkoepel Leuven wordt geconfronteerd. Om de toekomst goed voorbereid tegemoet te treden, denkt KSLeuven momenteel hard na over de hervorming van het katholieke secundaire onderwijs in Leuven. Eén van de pistes is bijvoorbeeld de invoering van eerstegraads- en domeinscholen. Concreet zou een leerling die eerstegraad in eender welke katholieke school kunnen volgen om daarna door te stromen naar een domeinschool die gespecialiseerd is in een bepaald vakgebied.





Voldongen feiten

Het idee van eerstegraads- en domeinscholen stuit echter op protest bij sommige leerkrachten. Zo schreef een groep leerkrachten van het Sint-Pieterscollege zopas een brief met heel wat opmerkingen. "Wij hebben het gevoel dat er op een zeer korte tijd heel ingrijpende beslissingen worden genomen zonder dat de leerkrachten hierin gekend zijn. We vrezen om voor voldongen feiten te worden gesteld. We dringen aan op uitstel tot er een grondige studie is uitgevoerd over de eerstegraads- en domeinscholen. Is dit werkelijk de beste manier om te antwoorden op de reële capaciteitsproblemen in het Leuvense? Op dit ogenblik wordt het leggen van de puzzel voor eerstegraads- en domeinscholen vooral bepaald door leerlingenaantallen en capaciteit van gebouwen. Dit vinden we een te smalle basis om tot een beslissing te kunnen overgaan", aldus de bezorgde leerkrachten.





Voorbereiden

Danny Pijls, coördinerend directeur van KSLeuven, laat opmerken dat er helemaal nog niets is beslist. "We bewandelen verschillende paden en we gaan overleg plegen", klinkt het. "Maar we moeten ons echt wel voorbereiden op wat de toekomst zal brengen. De piste van de eerstegraads- en domeinscholen is slechts één idee. Nogmaals, er komt overleg en er is zeker nog geen beslissing genomen."





Ook in de Leuvense politiek beroert de geplande hervorming de gemoederen. Schepen van Onderwijs en kandidaat-burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) is niet tegen eerstegraads- en domeinscholen maar wil zich verder niet uitspreken over de kwestie.





Positieve invloed

"KSLeuven moet een beslissing nemen over de toekomst van het katholiek secundair onderwijs in Leuven en niet het Leuvense stadsbestuur. De invoering van eerstegraads- en domeinscholen kan volgens mij een positieve invloed hebben op de capaciteitsproblemen in het secundair onderwijs in Leuven maar de stad heeft geen stem in de beslissing van KSLeuven." Kandidaat-burgemeester Lorin Parys (N-VA) blijft minder op de vlakte. "Wij steunen de leerkrachten en zijn geen voorstander van één brede eerstegraadsschool met 3.000 leerlingen in vijf vestigingen. Waarom iets dat goed is, veranderen om er eenheidsworst van te maken? De plannen komen erop neer dat je het DNA van de Leuvense katholieke scholen afschaft. En dat DNA is net de reden waar ouders en leerlingen voor het SPC, Paridaens, HDC, Salco, SM of HH kiezen. Er is niets onrechtvaardiger dan ongelijke leerlingen gelijk te behandelen. Voor N-VA geen Brave New World-experiment met onze Leuvense kinderen."