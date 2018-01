KSLeuven mag innovatieve school bouwen aan Vaartkom 25 januari 2018

02u26 0 Leuven De stad Leuven heeft een onderwijspartner gevonden voor de nieuwe secundaire school aan de Vaartkom in Leuven. De keuze is gevallen op 'Stroom' van KSLeuven. "De bijkomende school moet de capaciteitsdruk op het Leuvense middelbare onderwijs verlichten", zegt schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani (sp.a).

Het Leuvense middelbare onderwijs is populair tot ver buiten de stadsgrenzen en dat veroorzaakt druk op de beschikbare plaatsen in de scholen. Om tegemoet te komen aan de problematiek lanceerde de stad Leuven een open oproep om een onderwijspartner te vinden voor de oprichting van een nieuwe secundaire school aan de Vaartkom. Ondertussen is de studieronde achter de rug. De jury koos voor KSLeuven die met 'Stroom' een sterk dossier indiende om het Leuvense onderwijs van de toekomst mee vorm te geven.





Duidelijke visie en ambitie

Schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani (sp.a) laat weten dat ook gemeenschapsonderwijs GO! Een straf dossier indiende maar dat het dossier van het katholieke net het haalde omwille van hun duidelijke visie en hun ambitie om de school snel te realiseren. "De beslissing van de jury was unaniem", zegt schepen Ridouani. "We willen in Leuven voortrekkers zijn van het onderwijs van de toekomst. Technologie, wetenschap, wiskunde en creativiteit zullen belangrijk zijn maar ook ervaringsgericht leren buiten de schoolmuren zal de nodige aandacht krijgen in dit nieuwe onderwijsproject. Net daarom komt de nieuwe school aan de Vaartkom die we zonder blozen kunnen omschrijven als de creatieve en innovatieve long van Leuven. De dynamiek op die locatie is een meerwaarde voor een school die innovatief onderwijs wil aanbieden."





Scholengemeenschap KSLeuven en het team achter Stroom is meer dan tevreden met de Vaartkom als locatie. "De Vaartkom is de perfecte omgeving voor de vernieuwende school waar we aan werken.





Stroom wil zich niet opsluiten in gebouwen maar met de leerlingen letterlijk op pad gaan in de stad en gebruik maken van alles wat de omgeving te bieden heeft. We kijken er naar uit om samen te werken met de vele innovatieve partners die hun thuis hebben gevonden in deze bruisende buurt", aldus coördinerend directeur Danny Pijls.





Meer informatie over het project is te vinden op de websitewww.stroomleuven.be. (BMK)