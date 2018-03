Kruidvat gesloten door stankoverlast 26 maart 2018

Het winkelfiliaal van Kruidvat aan het Engels Plein in Leuven is afgelopen weekend gesloten geweest door stankoverlast. Die werd veroorzaakt door een rioollek in een van de appartementen boven de winkel. Er kwam ook een plafondtegel naar beneden, waardoor het personeel zich genoodzaakt zag de winkel te sluiten. "Dit is een geval van overmacht. Omdat er veel studenten in de appartementen huizen, konden we in het weekend niemand bereiken. We hebben de exacte oorzaak dus nog niet kunnen achterhalen. Door de stank hebben we besloten de winkel dicht te houden", reageert woordvoerster José Mes van Kruidvat.





Door het rioollek bleef het niet alleen bij geurhinder. Een Nederlandse reinigingsfirma was zaterdagmiddag druk in de weer om alles weer schoon te maken. Of de winkel vandaag terug open zal gaan, wordt gecommuniceerd via de website. (KAR)