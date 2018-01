Kruidenierszaak viert kerst op IJslandse wijze 02u32 0 Foto Baert Marc

Kruidenierszaak Content in de Tiensestraat in Leuven pakte in het kerstweekend uit met een ware IJslandse traditie: iedereen die wilde, kon een als kerstcadeau ingepakt boek wisselen voor een andere boek en dit gezellig lezen met wat chocolade erbij. De traditie, Jólabókaflóð genaamd, mag dan wel van IJsland zijn, maar ze wordt steeds populairder in onze contreien.











(ADPW)