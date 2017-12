Kroatische inbreker betrapt door politieman in burger 02u29 0

Een 18-jarige Kroaat is zaterdagmiddag in verdachte omstandigheden aangetroffen in de Groeneweg in Heverlee. Op datzelfde ogenblik werd er een inbraak vastgesteld in een woning in de buurt. Een politie-inspecteur op weg naar huis merkte in de Groeneweg een voertuig met Franse nummerplaat op. De wagen stond verkeerd geparkeerd en de agent waarschuwde zijn collega's. Nog voor de politie ter plaatse was, had de man in burger de Kroaat gespot die zich verdacht gedroeg. Met behulp van enkele buurtbewoners kon de verdachte tegen de grond worden gewerkt en ter plaatse gehouden worden tot de politieploegen er waren. De jongeman werd overgebracht naar het commissariaat. Hij had geen identiteitskaart op zak. Het verdachte voertuig werd doorzocht door de politie. Het bleek ooit ingeschreven te zijn in Duitsland, maar de Franse nummerplaten waren niet geregistreerd in Frankrijk. De auto werd getakeld voor verder onderzoek, en het parket werd op de hoogte gesteld. De Dienst Vreemdelingenzaken besliste dat de verdachte het grondgebied moet verlaten. (ADPW)