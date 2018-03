Kris Bovin (N-VA) vervangt Renate Hufkens 27 maart 2018

Kris Bovin (N-VA) heeft gisterenavond in de Leuvense gemeenteraad de eed afgelegd als opvolger van Renate Hufkens. Bovin woonde tot zes jaar geleden in Kessel-Lo, maar woont nu op de Petrusberg in Heverlee. Professioneel was hij onder meer werkzaam bij de KU Leuven, als secretaris bij Europarlementslid Willy Kuijpers en sinds midden jaren 80 was hij actief als adviseur HR-communicatie bij een Vlaamse bank. Bovin werd in 1975 lid van de Volksunie, geïnspireerd door het nonconformisme van VU-boegbeeld Willy Kuijpers en was ook een tijdje voorzitter van de lokale VU-afdeling. In die periode begeleidde hij de heraanleg van de Diestsesteenweg, lanceerde hij het idee voor een evenementenhal (de huidige Brabanthal, nvdr) op het industrieterrein van Haasrode, en voerde actie voor het behoud van het Leuvense erfgoed. "Als fietser gaat mijn aandacht in de eerste plaats uit naar fietsveiligheid en -comfort. Ook wonen is een belangrijk thema. De gestegen woning- en huurprijzen doen mensen de stad verlaten. Ook duurzaamheid vind ik belangrijk. Zo stelde ik mijn wagen als één van de eersten in Leuven beschikbaar als deelwagen", zegt Kris Bovin. (BMK)