Kringwinkel SPIT onder de sloophamer maar na de zomer nieuwe winkel

18 februari 2019

19u00 0 Leuven Kringwinkel SPIT in de IJzerenmolenstraat in Heverlee loopt tegen de sloophamer aan. “Na meer dan 10 jaar voldoet de winkel niet meer aan onze normen”, zegt directeur Lieven Van der Stock. Maar geen nood voor de liefhebbers, want na de zomer is de nieuwbouw klaar.

Vorig jaar passeerden er 143.633 klanten aan de kassa van Kringwinkel SPIT in Heverlee. Ter vergelijking: in de beginjaren waren er dat nog maar 60.301. Ook het aantal werknemers kende een groei van 196 in 2009 naar 327 op dit moment. Aan klanten en werk geen gebrek dus maar over de infrastructuur valt er wel iets te zeggen. SPIT is toe aan een nieuw onderkomen en bijgevolg maakt de huidige locatie kennis met de sloophamer.

Groendak en bijenhotels

“Een nieuwbouw dringt zich op”, zegt directeur Lieven Van der Stock. “We gaan voor een optimale werkomgeving en voor een verrassende winkelervaring voor onze klanten en gevers. We gaan verder dan de wettelijke bepalingen en vinden dit als milieuorganisatie evident. Met een groendak en bijenhotels zetten we in op biodiversiteit. Door bewust te kiezen voor bepaalde technieken van isolatie, ventilatie, verlichting en warmtepompen kunnen we een energiezuinig gebouw realiseren.”

ViTeS

“Met de nieuwe winkel kiezen we voluit voor de toekomst”, vult Ingrid De Roo aan die communicatieverantwoordelijke is bij ViTeS. “Sinds een tweetal jaren varen we onder de vlag van Kringwinkel ViTeS, samen met de kringwinkels uit Brussel en de rand. In dit nieuwe gebouw zullen we een doorstart maken van ons nieuw merk, met nog meer aandacht voor mens en milieu.” Nog dit: tijdens de volledige duur van de werkzaamheden blijft het geverspunt en een winkelgedeelte open. “Het wordt een beetje improviseren maar dat moet kunnen”, klinkt het bij SPIT. De winkel zal voorlopig ondergebracht worden in de voormalige refter en een gedeelte van de ateliers. Na de zomer opent de nieuwe winkel.