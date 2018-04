Kotstudent betrapt nachtelijke indringer 23 april 2018

Een 20-jarige student uit Genk die in de Vlamingenstraat in Leuven op kot zit, werd daar zaterdagochtend rond 3.30 uur wakker van geluid in zijn kamer. Een onbekende man bleek de kamer binnen gedrongen. De opgeschrikte student riep de kerel toe, waarna die door het open raam naar buiten sprong, en er samen met een tweede onbekende die buiten stond te wachten, vandoor ging. De indringer was door hetzelfde raam op de gelijkvloerse verdieping de kamer binnen gekomen. Er werd niets gestolen. (SPK)