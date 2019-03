Kotfeestjes en cantus stilgelegd wegens geluidsoverlast ADPW

14 maart 2019

12u06 0

De Leuvense politie kreeg in de nacht van woensdag op donderdag 13 meldingen van geluidsoverlast in het stadscentrum. Er werden twee kotfeestjes en een cantus stilgelegd en er werd telkens een proces-verbaal opgesteld voor geluidsoverlast. Een 19-jarige man ging zijn roes uitslapen in een rusthuis in de Brabançonnestraat en een 34-jarige dronken man viel de vroege pendelaars aan het station lastig. Beide mannen mochten hun roes in de cel uitslapen.