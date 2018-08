Korenslang schrikt Diestsestraat op MAAND GELEDEN ONTSNAPT, MAAR BEESTJE OVERLEEFDE IN LEUVEN ANDREAS DE PRYCKER

18 augustus 2018

02u31 0 Leuven Vrijdagochtend was er wel een erg opmerkelijke passant een kijkje aan het nemen op de Leuvense Diestsestraat. De korenslang van zowat een meter lang was een maand geleden al ontsnapt uit een terrarium. Hoe ze die tijd in Leuven overleefd heeft, blijft een raadsel. Ze is intussen wel herenigd met haar baasje.

"Omstreeks 4 uur hebben onze diensten de oproep gekregen dat er een rood-oranje-zwarte slang op de Diestsestraat werd gesignaleerd", vertelt Marc Vranckx, woordvoerder van de Leuvense politie. "Toen wij samen met de brandweer ter plaatse kwamen, vluchtte het diertje een keldergat in van een aanpalend appartementsgebouw. Daarop heeft de brandweer zoutzakken op het keldergat gelegd zodat het er niet meer uit kon", geeft Vranckx nog mee.





De eigenaar van de slag werd verwittigd en zij kon het diertje uit de kelder gaan halen. Dat was ondertussen al zowat een maand spoorloos. En dat in dé winkelwandelstraat van Leuven.





Medebewoners van het appartement zijn niet te spreken over de ontsnapte slang. "Als je per se een slang in huis wil halen, moet je er wel zorg voor dragen. De bewoners van dat appartement hebben ondertussen een hele zoo in huis gehaald. Dat mag normaal niet, maar ondertussen staat het appartement vol met twee aquariums, een terrarium en nog heel wat vogelkooien. Ze hebben laten weten dat hun slang ontsnapt was, maar als je een beetje een goed baasje bent, zorg je ervoor dat een slang niet kan ontsnappen", klinkt het bij iemand uit hetzelfde gebouw.





Al vaker gevonden

Het ging om een korenslang. "Dat zijn slangen die door kwekers gehouden worden omdat ze niet giftig zijn", weet Vranckx. Dat soort slangen wordt vaker en vaker in het Leuvense gevonden. Vorig jaar waren er op korte tijd nog twee meldingen van gedumpte korenslangen. Een dame uit Bruineveld in Kessel-Lo werd toen wakker met een gedumpte korenslang onder haar kopkussen en in een huis in de Constantin Meunierstraat dook ineens een slang op in de kelderruimte.





De korenslang komt enkel voor in het zuidoosten van de Verenigde Staten. "Steeds meer mensen halen slangen binnen als huisdier. Deze soort is ook best populair. Het gebeurt af en toe wel dat mensen een slang in hun huis vinden", klinkt het bij het natuurhulpcentrum in Opglabbeek.





Wurgslang

De rode rattenslang leeft op de grond, in bomen, op gebouwen en onder houtblokken, stenen of puin. "Het gaat om een wurgslang van meer dan een meter lang. In principe zijn zij niet dodelijk voor volwassenen. Maar als ze in de buurt van een baby komen, had de afloop wel anders kunnen zijn. Eigenaars doen er goed aan om toch wat extra aandacht te hebben als ze slangen in huis willen halen. Als ze dat niet kunnen opbrengen, halen ze er beter geen in huis", aldus een bron binnen het natuurhulpcentrum.