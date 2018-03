Koppel geëvacueerd na beginnende schouwbrand 20 maart 2018

In een woning in de Pieter De Somerlaan in Heverlee heeft de brandweer zondagavond een beginnende schouwbrand gedoofd. Een politiepatrouille haalde omstreeks 18 uur een koppel zeventigers uit het huis om erger te voorkomen.





In de woonkamer hing heel wat rook, maar de brandweer had het vuur snel onder controle. Het hout in de haard werd gedoofd en de kamer werd verlucht. (KAR)