Koppel betaalt rekening van 95 euro niet maar geeft uitbater van restaurant wel versleten pet cadeau… Bart Mertens

10 maart 2019

10u45 0 Leuven Een man en vrouw die vrijdagavond naar eigen zeggen lekker hadden gegeten in een restaurant in de Lei in Leuven lieten de eigenaar van de zaak achter met een duur compliment en…een pet.

De uitbater van een restaurant aan de Lei in Leuven bleef afgelopen weekend achter met een wel erg duur compliment. Een koppel schoof vrolijk aan en liet zich het geserveerde eten welgevallen. Tijdens het diner gingen de man en de vrouw af en toe buiten een sigaretje roken en dat deden ze ook na het etentje. Ondertussen lag de rekening van 95 euro wel al op de tafel maar om niet verdacht over te komen, liet de man zijn pet liggen op de tafel. Toen het koppel na een tijdje nog steeds niet terug in het restaurant was, begon het de eigenaar te dagen dat hij te maken had met oplichters. Hij bleef achter met een duur compliment en de pet van de man. De politie spoort nu de daders op via de camerabeelden van het restaurant.