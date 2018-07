Koperdieven vangen bot 28 juli 2018

Op de Wijgmaalsesteenweg in Wilsele hebben dieven donderdagavond geprobeerd om koper te stelen bij een recyclagebedrijf.





De uitbaters merkten twee personen op die bezig waren op de terreinen van het bedrijf. Met enkele familieleden gingen ze op zoek naar de koperdieven, maar na een half uur zoeken besloten ze om dan toch de politie te bellen.





De politie deed ook een zoektocht in de omgeving, maar van de daders was al lang geen spoor meer. Ze maakten niets buiten want in hun vlucht lieten ze twee zakken met koper achter. De politie stelde een proces-verbaal op.





(ADPW)