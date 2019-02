Kop-staartbotsing nadat voet van rempedaal glijdt KAR

24 februari 2019

Gewonde bij kop-staart aanrijding

Een 31-jarige vrouw uit Kessel-Lo is vrijdagavond omstreeks 17 uur met lichte verwondingen met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis na een kop-staartaanrijding. De bestuurster stond met haar auto op de Diestsesteenweg ter hoogte van de Brugberg stil voor het rode verkeerslicht. Ze werd langs achter aangereden door een andere bestuurster wiens voet van het rempedaal was gegleden. Door de klap werd ze tegen haar voorligger geslingerd. De vrouw hield aan de klap een pijnlijke nek over.