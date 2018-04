Koningin Mathilde voor duurzame ontwikkeling 18 april 2018

Koningin Mathilde bracht gisteren een bezoek aan Leuven voor het evenement 'We, The Future?!', een actiedag georganiseerd door en voor studenten. Duurzame ontwikkeling stond centraal en de koningin liet in de Stadsschouwburg haar stem horen voor de generaties van vandaag en morgen. Koningin Mathilde bewees tijdens haar speech eens te meer dat ze haar rol als Sustainable Development Goals-advocate bij de Verenigde Naties meer dan ernstig neemt. De wereldleiders keurden eerder al de Sustainable Development Goals goed met duurzame ontwikkeling als doelstelling tegen 2030. "Veel studenten zijn echter nog niet vertrouwd met de Sustainable Development Goals en daarom is een evenment zoals 'We, The Future?!' broodnodig. 2030 staat immers niet op de agenda van morgen maar van vandaag", besluiten studenten Maxime Raedschelders en Joyce Roox. (BMK)