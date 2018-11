Koningin Mathilde bezoekt M-museum Hoog bezoek voor expo over adellijke familie Arenberg Bart Mertens

08 november 2018

14u45 0 Leuven Hoog bezoek in M-museum Leuven. Niemand minder dan koningin Mathilde bracht een bezoek aan de tentoonstelling ‘Macht en Schoonheid. De Arenbergs’. Die expo maakt deel uit van het festival ‘Vijf eeuwen Arenberg’ met als rode draad het leven van de bekende Leuvense adellijke familie.

In M-museum Leuven loopt nog tot 20 januari de toptentoonstelling ‘Macht en Schoonheid. De Arenbergs’. Die expo toont topwerken van de adellijke familie Arenberg uit kunstcollecties uit de hele wereld. Reden genoeg voor de koninklijke familie om M-museum te vereren met een bezoek. Het koninklijk paleis stuurde koningin Mathilde naar Leuven die zich gedurende een uur verdiepte in de tentoonstelling. Het is niet verwonderlijk dat de koninklijke familie interesse toont in de expo want er worden unieke stukken getoond in M.

Vivaldi

Schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a) is alvast blij met het bezoek van koningin Mathilde. “De toptentoonstelling kadert in festival ‘Vijf eeuwen Arenberg’. Dat festival in Leuven brengt een unieke inkijk in het leven van een adellijke familie in onze regio. Vijf eeuwen lang waren deze markante figuren niet weg te denken van het politieke, militaire, economische en culturele schouwtoneel. De kunstcollectie van de Arenbergs raakte in de loop van de 20ste eeuw verspreid. De tentoonstelling in M brengt een aantal stukken uit binnen- en buitenland voor het eerst terug samen. Topstukken van onder meer Rubens, Veronese, Dürer en Jordaens worden afgewisseld met prachtige kostuums en het allerfijnste textiel. Daarnaast krijgt het publiek ook allerhande preciosa, egodocumenten en archiefstukken te zien zoals bijvoorbeeld een nooit eerder getoonde handgeschreven partituur van Vivaldi. Het is uiteraard leuk dat koningin Mathilde op bezoek kwam om de topstukken te bewonderen.” Meer informatie: www.arenbergleuven.be