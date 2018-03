Koningin Mathilde bezoekt Lemmensinstituut 02 maart 2018

Leuven Koningin Mathilde bezocht gisterenvoormiddag de LUCA School of Arts, campus Lemmens in Leuven.

De koningin maakt er kennis met academische opleidingen, in het bijzonder met de Muziekafdeling. De educatieve vorming van leerkrachten in het kunstonderwijs staat centraal. Verder ontmoette de koningin er de initiatiefnemers van Belgian Music Days, een nieuw platform dat zich inzet voor de actieve beleving en beoefening van muziek - zowel in ons land als over de taalgrens heen. Het platform is ontstaan in samenwerking met alle Belgische conservatoria. Als erevoorzitster van de Koningin Elisabethwedstrijd hecht de koningin groot belang aan muziekeducatie en kunstonderwijs. Het Koningin Mathilde Fonds schenkt dit jaar opnieuw aandacht aan Music Connects, waarmee het de sociale impact van muziek op de ontwikkeling van kwetsbare kinderen belicht. (ADPW)