Komt er eindelijk een einde aan het struikelparcours in de Privaatweg? Stadsbestuur gaat ‘den dreef’ in Wijgmaal heropwaarderen Bart Mertens

22 maart 2019

11u25 0 Leuven De stad Leuven overlegt met de directie van steinerschool De Zonnewijzer om de Privaatweg een opwaardering te geven. De zogenaamde ‘dreef’ ligt er al jaren erbarmelijk bij, ondanks de vele fietsers en voetgangers die dagelijks passeren in de Privaatweg.

Goed nieuws voor de Privaatweg in Wijgmaal, ook wel bekend als ‘den dreef’ bij de buurtbewoners. De onverharde weg staat al jaren bekend als een gesel voor voetgangers en fietsers. Van diepe putten tot één grote moddervlakte bij hevige regenval…Conclusie: ‘den dreef’ is toe aan een broodnodige heropwaardering. Dat vindt ook de directie van steinerschool De Zonnewijzer die in de Privaatweg is gelegen. De school was tot eind vorig jaar ook verantwoordelijk voor het onderhoud van ‘den dreef’ maar beschikt niet over voldoende financiële middelen om de problemen structureel aan te pakken. De stad Leuven nam de verantwoordelijkheid begin dit jaar over en is van plan om werk te maken van een duurzame herinrichting van de Privaatweg. Die definitieve heropwaardering zal nog even op zich laten wachten maar in afwachting daarvan wil de stad Leuven alvast beginnen met kleinere werkzaamheden om het comfort van de voetgangers en de fietsers gevoelig te verhogen. Eerste werk: de diepe putten opvullen.