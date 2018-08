Koffiebrander Pieter Claes (42) opent Madmum in Tiensestraat 02 augustus 2018

02u35 0 Leuven In de Tiensestraat opende Pieter Claes zopas Madmum Coffee Roastery & Bar. De 42-jarige expert van het zwarte goud uit Rotselaar haalde zelfs een indrukwekkende koffiebrander uit de jaren '60 naar zijn nieuwe zaak in Leuven.

Op de plaats waar ooit standbeeld Fiere Margriet 'dreef' - de kruising van de Tiensestraat met de Muntstraat - kan je sinds kort genieten van lekkere koffie bij Madmum Coffee Roastery & Bar. Het cadeau van het Handelaarsverbond aan de stad Leuven drijft ondertussen aan de Dijleterrassen op de Lei maar de nieuwe zaak van koffie-expert Pieter Claes kan je ook als een cadeau omschrijven. De 42-jarige kenner van het zwarte goud liet Rotselaar en familiebedrijf The JAVA Coffee Company achter zich om zijn eigen weg te gaan in de wondere wereld van de koffie.





"Toen ik een tijdje bij Java had gewerkt, was ik toe aan een nieuwe uitdaging, eventueel zelfs buiten de koffiewereld. Toch kreeg de microbe me terug te pakken en zo is Madmum Coffee Roastery & Bar ontstaan. Ik ga voor topkwaliteit en reis zelfs geregeld naar Zuid-Amerika om zelf de juiste koffie uit te zoeken, liefst zo rechtstreeks mogelijk bij de plaatselijke koffieboeren. Ik heb geen gewone koffiebar maar ook een koffiebranderij. In de zaak staat een mooie koffiebrander uit de jaren '60 die ik ook effectief gebruik. Momenteel ben ik bezig om een eigen blend te creëren en binnenkort ga ik ook workshops over koffie organiseren", aldus de man die in 2014 werd uitgeroepen tot beste koffiebrander van het land. Meer info:





madmumcoffee.be (BMK)