Knuffeldieren vragen aandacht voor zachte weggebruiker 30 maart 2018

02u39 0

Deze week staat de zachte weggebruiker centraal in de mobiliteitsactie van GO! Freinetschool Krullevaar't in Wilsele-Putkapel. Een hele week lang wordt actie gevoerd met als doel rond de nieuwe schoolpoort een veilig verkeersklimaat te scheppen. In februari namen de leerlingen hun nieuwe schoolingang in gebruik. De ingang verhuisde van de Aarschotsesteenweg naar de Oudstrijderslaan. In de Oudstrijderslaan werd in een testfase éénrichtingsverkeer ingevoerd. "De gewijzigde situatie vraagt om sensibilisering. Daarnaast bekijkt de school ook welke ingrepen op korte termijn de verkeerssituatie aan de schooltoegang nog kunnen verbeteren voor de zachte weggebruiker. We hebben knuffeldieren in de Oudstrijderslaan geplaatst om aandacht te vragen voor de zachte weggebruikers. De knuffels dragen boodschappen zoals 'Laat dit vrij, deze plek is van mij!' en hebben als doel (groot)ouders bewust te maken van hun parkeer- en stationeergedrag en goed gedrag te belonen", zegt Maarten Delaet, coördinator in Krullevaar't. (BMK)