Kluis gestolen in woning ADPW

02 januari 2019

Op de Waversebaan in Heverlee gingen inbrekers in de eindejaarsperiode aan de haal met een kluis. Ze konden een raam openbreken op de eerste verdieping van een huis en doorzochten heel de woning. Ze troffen in één van de slaapkamers een ingebouwde kluis aan en braken die uit de muur. Ook de rest van de woning werd doorzocht en de inbrekers gingen aan de haal met cash geld, juwelen, uurwerken en twee laptops. De bewoners ontdekten dat er ingebroken was toen ze na een verlengd weekend weg terug thuiskwamen. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op. In de Pleinstraat in Heverlee waren er ook inbrekers actief in de eindejaarsperiode. Ze probeerden in verschillende rijhuizen in te braken langs de achterzijde. De inbrekers konden één woning betreden en gingen daar aan de haal met cash geld. De politie werd verwittigd en stelde proces-verbaal op.