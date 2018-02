Klimzaal De Stordeur definitief uit de startblokken 26 februari 2018

Met het evenement 'Gripped' is De Stordeur afgelopen weekend definitief uit de startblokken geschoten.

In de nieuwbouw langs de Vaart in Leuven is onder meer klimclub Hungaria gevestigd, nadat hun oude locatie in het Hungariagebouw omgebouwd werd tot appartementen. De klimzaal was al even open voor het publiek, maar afgelopen zaterdag stond het officiële openingsfeest op de agenda. Vanaf 14 uur kon het publiek genieten van workshops en ook de beste klimmers van het land waren van de partij voor de Masters Climbing Competition. Voorts was er ook nog de Local Hero Boulder Competition. 's Avonds werd het feestje overgenomen door enkele dj's.





