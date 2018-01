Klimster (44) in levensgevaar na val van 15 meter NIEUWE KLIMZAAL DE STORDEUR MEENT GEEN SCHULD TE TREFFEN SVEN PONSAERTS BART MERTENS

02u44 0 Foto Vertommen De nieuwe klimzaal De Stordeur was nog maar zes dagen open. Op de dag van de opening (foto) was er meteen veel belangstelling. Leuven Vijf dagen nadat de deuren openden, is gisteren in de nagelnieuwe Leuvense klimzaal De Stordeur een klimster levensgevaarlijk ten val gekomen. De 44-jarige vrouw uit Huldenberg, naar verluidt een ervaren klimster, beklom een 15 meter hoge klimwand toen ze in de vooravond vanop die maximumhoogte ten val kwam. Volgens de uitbater van de nieuwe klimzaal, die nog geen week geleden opende, was er niks mis met de kliminfrastructuur.

Het aantal (lichte) ongevallen in de 25-jarige geschiedenis van de voormalige Leuvense klimzaal Hungaria, is op één hand te tellen. Maar al op de zesde openingsdag van de nagelnieuwe opvolger De Stordeur langs de Aarschotsesteenweg in Wilsele (Leuven) ging het gisteren gruwelijk fout. Een 44-jarige vrouw uit Huldenberg, die samen met een klimpartner als particulier aan het klimmen was, kwam rond 17.30 uur om een nog onduidelijke reden zwaar ten val. Ze viel van het uiterste punt van de allerhoogste klimwand. Hoogte: 15 meter. Ze liep daarbij levensgevaarlijke verwondingen op.





Zaakvoerder Jo Wuytack was op het moment van de feiten als toezichthouder in de betreffende klimzaal aanwezig, maar zag het ongeval zelf niet gebeuren.





"De vrouw beklom in 'De Klimzaal' een 15 meter hoge klimwand. Hoe ze is kunnen vallen, is ook ons nog niet duidelijk. Zeker is wel dat er met de gloednieuwe klimmuur niks mis was. Die werd pas nog gekeurd en beschikt over de nodige Europese attesten. Ook het zekeringstouw dat de klimster moest beveiligen, was in orde. Vermoedelijk maakte de vrouw dus een fout bij het vormen van de 'achtvormige' veiligheidsknoop in haar zekeringstouw, die moest beletten dat ze viel. Een onaandachtzaamheid wellicht..."





Volgens de klimzaal gaat het om een 'persoonlijk ongeval', en valt er hen in deze niets te verwijten.





Bij bewustzijn

Het slachtoffer bleef, ondanks de grote hoogte van waar ze viel, volgens de klimzaaluitbater steeds bij bewustzijn.





"Ze was ondanks haar verwondingen nog aanspreekbaar. Dat ze nu in het ziekenhuis in kritieke toestand verkeert, is ook voor ons een zware shock. Onze gedachten zijn bij haar." Gezien de ernst van de verwondingen werd het parket van het ongeval op de hoogte gebracht. Het zal de omstandigheden van de val eerstdaags laten onderzoeken. Kwaad opzet wordt uitgesloten.





Ervaren klimmers

"De vrouw en klimpartner die haar vanop de grond beveiligde, werden door ons als ervaren klimmers aanzien", zegt Sam, echtgenoot van Wuytacks dochter Stien, die beiden mee voor de uitbating instaan. "Ze huurden geen klimmateriaal, maar hadden hun eigen gerief mee. Ook eergisteren waren ze al in onze zaal actief. Wat hier vandaag op onze zesde openingsdag is gebeurd, is gewoonweg 'brute pech'. In die 25 jaar dat mijn schoonvader medevennoot was van de voormalige Klimzaal Hungaria, zijn daar misschien twee klimmers écht gevallen: met een enkel-, en ook eens een armbreuk tot gevolg. Het spijtige ongeval dat hier nu gebeurde, is van een andere ernst...", beseft ook Sam.





Gezien de levensbedreigende verwondingen werd het slachtoffer, na de eerste meest dringende verzorging ter plaatse, door de brandweer met behulp van de ladderwagen horizontaal via het buitenterras geëvacueerd.





De vrouw werd onder begeleiding van de MUG naar het nabijgelegen Gasthuisbergziekenhuis overgebracht. Daar verkeerde ze gisteravond volgens de artsen nog steeds in levensgevaar.