Klimaatevent op Blauwputplein met optredens en foodtrucks Bart Mertens

11 maart 2019

10u15 0

KlimaLeuven en Students for Climate organiseren op vraag van Youth for Climate een klimaatevent op 15 maart. Dat vindt plaats op het Blauwputplein in Kessel-Lo, voorafgaand aan het vertrek naar Brussel voor de ‘Global Strike’. “We zouden graag een soort van ‘festivalsfeer’ creëren op het Blauwputplein met behulp van foodtrucks en optredens”, klinkt het.

KlimaLeuven en Students for Climate Leuven hebben na de klimaatmars van 7 februari niet stilgezeten. Op dit moment zijn de organisaties bezig met enkele evenementen waarvan de ‘Global Strike’ op 15 maart de eerste is na de oproep van Greta Thunberg tot een wereldwijde klimaatstaking. “Die ‘Global Strike’ wordt in België ondersteund en georganiseerd door verschillende organisaties waarvan wij er twee zijn”, zeggen Raphaëlle de Coen van KlimaLeuven en Aaron Van Poecke van Students for Climate. “Er is ons door Youth for Climate gevraagd om in Leuven een plaatselijk evenement te organiseren. Dit evenement zal op 15 maart op het Blauwputplein in Kessel-lo plaatsvinden tussen 11 en 13 uur. We zouden graag een soort van ‘festivalsfeer’ creëren op het Blauwputplein. Dit doen we met behulp van foodtrucks, optredens en allerlei soorten ‘acts’. Voor dit evenement is ons doelpubliek erg uitgebreid: iedereen is meer dan welkom. Daarna zullen we samen naar het station trekken en de trein richting Brussel nemen om daar de andere steden te vervoegen in één groot klimaatprotest.”