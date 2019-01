Kleuters fuiven in Sint-Jansschool Bart Mertens

18 januari 2019

18u45 0 Leuven Voor de allereerste keer in de geschiedenis van de Sint-Jansschool waren de kleuters aan het feest.

“Tot op heden organiseerde de ouderraad enkel een kinderfuif voor de leerlingen van het eerste tot het zesde leerjaar maar dit schooljaar was er voor de eerste keer ook een kleuterfuif met als thema ‘Diep in de Zee’. Tussen 16 en 18 uur mochten de kleuters hun beste beentje voorzette in de feestelijk versierde turnzaal van kleuterschool Sint-Jan in de Ridderstraat. Voor de ouders die niet mee dansten maar wel in de buurt wilden blijven, hadden we de ouderbar met drankjes en versnaperingen voorzien. De jaarlijkse kinderfuif stond dit jaar dan weer in het teken van het thema ‘fluoparty’. Het werd alweer een kleurrijk spektakel in de turnzaal van de Sint-Jansschool aan de Mechelsevest. Ook daar waren de ouders enkel welkom in de ouderbar waar we een speciale proeverij van vodka hadden voorzien”, zegt Thomas Cardyn, de voorzitter van de Ouderraad.