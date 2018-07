Kleine brandjes 17 juli 2018

De Leuvense brandweer moest zaterdagnamiddag omstreeks 17 uur uitrukken voor een brand in een tuin langsheen de Diestsevest. Een stapel hout was er spontaan beginnen branden. Wellicht kwam dit door enkele stukjes glas die tussen het hout lagen en die de warmte van de zonnestralen versterkten. De brandweer had het vuur snel onder controle. Omdat de houtstapel zich ver van de woning bevond was er daar geen schade. Zaterdagnamiddag rond 14 uur vatte een vuilbak op het Rector De Somerplein dan weer vuur. Een parkeerwachter merkte dit op en bluste de vuilbak met een emmer water. (ADPW)