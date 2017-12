Klein Willyke (65) overleden GEZICHT JAARTALLEN 1952 VERLOOR VIJF JAAR GELEDEN BEEN BIJ BUSONGEVAL ANDREAS DE PRYCKER

02u29 0 Archief Vertommen Vaandeldrager Willy Van Der Borght (vooraan) tijdens een optocht van de Jaartallen. Leuven Willy Van der Borght, bekend gezicht en vlaggendrager van de Leuvense Jaartallen 1952, is vrijdag op 65-jarige leeftijd in het UZ Leuven overleden. Hoewel hij de laatste tijd al vaker opgenomen was in het ziekenhuis, komt zijn dood vrij onverwachts. Willy was een geliefde figuur in de regio. Er wordt dan ook heel wat volk verwacht op de uitvaart zaterdag in crematorium Hofheide in Nieuwrode.

Het was een bekend gezicht op tal van activiteiten: Willy de vaandeldrager. Dat deed hij al jaren en het was één van zijn grote passies. François Michiels, voorzitter van het Koninklijk Verbond der Jaartallen in Leuven, was meer dan veertig jaar bevriend met Willy. "Ik ken hem sinds 1976. Toen werkte hij nog in de beschutte werkplaats in Kessel-Lo. Daarna heeft hij nog een tijdlang bij de Leuvense groendienst en in kringwinkel Spit in Wespelaar gewerkt. Zijn dood is een groot verlies voor alles en iedereen wat met de stad Leuven te maken heeft", meent Michiels.





Busaanrijding

Een vijftal jaar geleden raakte Willy ernstig gewond bij een aanrijding met een bus van De Lijn aan het Leuvense station. "Uiteindelijk hebben ze zijn been moeten amputeren tot aan zijn knie. Maar ook dat kreeg Willyke niet klein. Het was een vinnige man, altijd goedgemutst en altijd present. Op hem kon je rekenen. Hij gaf de hoop nooit op en wilde vooruit in het leven. Ook al verloor hij een been, hij wilde koste wat kost vaandeldrager blijven. Met zijn prothese, met zijn rollator, al zwaaiend vanuit de wagen, dat maakte hem allemaal niet uit. En dat maakte hem net zo geliefd, waar Willy ook kwam", vertelt Michiels. Naast vlaggendrager bij de Jaartallen en bij de fanfare Concertband Leuven, was Willy ook lid van Theatergezelschap Compagnie Tartaren en van nog verschillende andere verenigingen.





Kleine ingreep

Jammer genoeg ging het de laatste tijd wat minder met Willy's gezondheid. "Hij was al enkele weken in het ziekenhuis voor een 'kleine ingreep'. Even voordien had hij ook al een weekend met de Jaartallen moeten afblazen, omdat hij zich niet goed voelde. Willy zal gemist worden", besluit Michiels. Dat bevestigt ook schepen van feestelijkheden Dirk Vansina (CD&V). "Willy was altijd present op de activiteiten als vlaggendrager. Hoewel hij niet zo'n gelukkige jeugd gehad heeft, stond hij steeds positief in het leven. Hij was een van de opmerkelijke figuren van de jaartallen. Het was dan ook erg schrikken toen ik het bericht kreeg dat hij overleden was", vertelt Vansina.





Willy laat zijn levensgezellin Chantal, dochters Vanessa en Veronique, twee broers, vijf zussen en zes kleinkinderen achter. Zaterdag om 10 uur wordt er afscheid van hem genomen in crematorium Hofheide in de Jennekensstraat in Nieuwrode.