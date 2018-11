Klas 6A Paridaens wint duurzaamheidsquiz Bart Mertens

23 november 2018

16u30 0 Leuven Klas 6A van school Paridaens heeft de grote finale van de Leuvense duurzaamheidsquiz gewonnen. De quiz kadert in het milieuzorgproject ‘Leuvense Klimaatscholen’ voor scholen in Leuven.

Vier klassen van evenveel Leuvense basisscholen gooiden al hun kennis over milieu en duurzaamheid in de strijd voor een leuke prijs. “De duurzaamheidsquiz wil leerlingen op een leuke manier sensibiliseren voor verschillende aspecten van milieu en duurzaamheid”, aldus schepen van Milieu Mohamed Ridouani (sp.a). “De quizvragen zijn geformuleerd op maat van de leerlingen en sluiten nauw aan bij hun leefwereld. Door antwoorden te zoeken en te bespreken in de klas, kunnen kinderen actief meewerken aan concrete oplossingen voor milieu- en duurzaamheidskwesties.” Het was uiteindelijk klas 6A van Paridaens dat met de hoogste eer ging lopen. Die klas krijgt een bon van 50 euro van de Wereldwinkel om een duurzaam feestje te bouwen. Op de tweede plaats eindigde De school Heffel, op drie Don Bosco Sint-Lambertus en tenslotte SKLO. “De scores lagen echter zeer dicht bij elkaar”, laat schepen Ridouani nog weten.