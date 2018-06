Klas 5B van VBS Vlierbeek is Sterrenklas 05 juni 2018

35 klassen namen deel aan de Sterrenklas-wedstrijd over Europa. Klas 5B van de Vrije Basisschool Vlierbeek uit Leuven scoorde het beste resultaat in Vlaams-Brabant. Samen met de winnaars uit de andere Vlaamse provincies en uit Brussel wonnen ze een daguitstap. Op 1 juni vertrok de klas uit Vlierbeek voor een dag naar Oostende. Van 18 april tot 8 mei konden de leerlingen via onlineopdrachten aan de 'cultuurster' tonen dat ze weten wat ons Europees cultureel erfgoed is. Ze konden dit bewijzen door de onlineopdrachten goed in te vullen. Voor elk goed antwoord kregen de leerlingen een letter, waarmee ze een zin konden vormen. De zin was 'Europa houdt van al haar culturen'. In de provincie Vlaams-Brabant behaalde klas 5B van de Vrije Basisschool Vlierbeek de hoogste score. Zij mogen zich dus Sterrenklas noemen.





(ADPW)