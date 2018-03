Klara Van Es scoort op DOCVILLE 31 maart 2018

02u58 0

De 14e editie van DOCVILLE is feestelijk afgesloten met de bekendmaking van de winnaars. 'Zie Mij Doen' van Klara Van Es won de SABAM-prijs van de jury voor de Beste Belgische Documentaire. Gedurende een jaar volgde de documentairemaakster zes bewoners van Monnikenheide, een organisatie die hulp en onderdak biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Volgens het juryverslag is 'Zie Mij Doen' een ingetogen portret in prachtig zwart-wit. De jury prees ook de warmte, de oprechtheid en het vakmanschap van de film. De Braziliaanse film 'Piripkura' van Renata Terra, Bruno Jorge en Mariana Olivia ging dan weer naar huis met de juryprijs in de Internationale Competitie en The Deminer van Hogir Hirori won de Juryprijs in de Weten & Geweten Competitie. De volgende editie van DOCVILLE zal plaatsvinden van 27 maart tot 4 april 2019. (BMK)