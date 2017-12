Klaar en Kim in de wolken met kerstkindje Ida 02u29 1 Baert Marc Klaar Charlier en Kim De Graeve hadden al zoontje Briek, en mochten gisterenmiddag hun dochtertje Ida in de armen sluiten.

25 december 2017, 12.18 uur. Het zal voor eeuwig gegrift staan in het geheugen van Klaar Charlier (34) en haar man Kim De Graeve (36). Op dat tijdstip werd hun kerstkindje Ida geboren in het Heilig Hartziekenhuis. Het meisje is het tweede kindje van het gezin, na de 21-maand oude jongen Briek, genoemd naar voormalig wielrenner Briek Schotte.





De bevalling verliep erg vlot: Ida is gezond en wel op de aardbol gekomen. Het meisje weegt 4,1 kilogram. "Het is voor ons zonder twijfel het mooiste kerstcadeau ooit", aldus het overgelukkige koppel.





(ADPW)