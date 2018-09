Kinderkoets gestolen 04 september 2018

In een huis in de Spaanse-Kroonlaan in Leuven is zondagnamiddag ingebroken. De inbrekers probeerden eerst om de achterdeur open te breken, maar toen dit niet lukte, braken ze een schuifraam open. Heel de woning werd doorzocht en de daders gingen aan de haal met een iPad en een kinderbuggy. De politie werd verwittigd en er werd proces-verbaal opgesteld. (KAR)