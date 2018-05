Kindergemeenteraad wil stad autovrij maken 24 mei 2018

De Leuvense kindergemeenteraad heeft gisteren enkele opmerkelijke voorstellen gelanceerd. Zo stelden de politici van de toekomst onder meer voor om de stad Leuven autovrij te maken.





De stad Leuven luistert naar jongeren en kinderen. Dat doet het stadsbestuur onder meer via de kindergemeenteraad. In kunstencentrum STUK deden de kinderen gisteren enkele opmerkelijke voorstellen. De kindergemeenteraad lanceerde bijvoorbeeld het voorstel om meer groene speelruimtes te voorzien in de Leuvense straten. Verder stelde men ook voor om buurtboerderijen op te richten waar voedseloverschotten verdeeld kunnen worden onder de mensen. De meest opvallende maatregel was echter het autovrij maken van de stad Leuven, al voorzien de jonge politici wel speciale wegen voor levering. Het blijft maar de vraag of de kinderen bij hun stelling blijven eenmaal ze een rijbewijs op zak hebben. Kandidaat-burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) was alvast onder de indruk van de voorstellen. "Van januari tot mei namen negen klassen van zeven Leuvense basisscholen deel aan de kinderraad over energie en klimaat. Onder de deskundige begeleiding van Sam Lathouwers van GoodPlanet vzw presenteerden de kinderen hun zes beste beleidsaanbevelingen om van Leuven een klimaatneutrale stad te maken. Er zitten heel wat bruikbare ideeën bij de voorstellen waar direct mee van start gegaan kan worden of waar zelfs al werk van gemaakt wordt. Door kinderen te betrekken bij het beleid willen we hen stimuleren om mee vorm te geven aan de toekomst van de stad." (BMK)