Kinderfeest in Het Molenhof met Cirkus in Beweging 21 juni 2018

In residentie Het Molenhof in de Burg. Stan. Derijcklaan in Heverlee was het gisteren groot feest voor de kinderen. Van 13 tot 16 uur kwam Cirkus in Beweging langs met de zogenaamde 'open piste'. In de tuin werd een circuspiste boordevol circusmateriaal aangelegd. De kinderen konden naar hartenlust allerlei circustechnieken uitproberen onder de professionele begeleiding van de bekende Leuvense organisatie Cirkus in Beweging. Ook de Riddershow met ridder Jan en ridder Marc kon op de nodige belangstelling rekenen van de kids. www.cirkusinbeweging.be (BMK)