Kinderen van ouders met problemen wisselen ervaringen uit

In jeugdherberg 'De Blauwput', op de Martelarenlaan in Kessel-Lo kunnen op dinsdag 23 januari kinderen van ouders met psychische en/of afhankelijkheidsproblemen ervaringen uitwisselen. Dat gebeurt van 19.30 tot 21.30 uur. Een op vier van alle mensen ervaart in de loop van haar of zijn leven psychische problemen.





Wanneer je psychisch kwetsbaar bent, verandert er veel. Voor jezelf, maar ook voor je omgeving. Ook kinderen moeten leren omgaan met de bijzondere kind/ouderrelatie die ontstaat wanneer moeder of vader psychisch kwetsbaar is. Lotgenoten krijgen de kans om aan te geven over welke onderwerpen ze het verder willen hebben. Op basis van de thema's die worden aangereikt door de aanwezigen, wordt een programma uitgewerkt met bijeenkomsten op regelmatige basis. De praatgroep wordt begeleid door ervaren vrijwilligers van Similes die garant staan voor een veilige en gemoedelijke sfeer.





Leden betalen drie euro, niet-leden vijf. Lid worden kan via www.similes.be. (ADPW)