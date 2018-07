Kinderen mogen zich laten gaan op 'Vuile Kleren dag' 25 juli 2018

02u29 0

Morgen mogen de kinderen zich volledig laten gaan. "Modder, verf, zand, ... niets is te gek. Vuil worden hoort immers bij buiten spelen. Het is trouwens ook gewoon erg leuk", klinkt het bij de stad Leuven.





Daarom organiseert de afdeling jeugd een vuile kleren dag op de verschillende stedelijke speelpleinwerkingen die Leuven rijk is (Wilsele, Heverlee, Kessel-Lo). Tijdens de 'Vuile Kleren dag' vliegen de monitoren en de kinderen er samen in. Om ter vuilst. "Er wordt al volop nagedacht over leuke 'vuile' spelen. Benieuwd hoe dat afloopt? Laat voor een keer je schone kleren in de kast hangen en bezoek een van de speelpleinen. Zie hoe kinderen van alle leeftijden de duik in het modderbad wagen. De speelpleinwerking staat alvast klaar om jullie met open armen te ontvangen", klinkt het. De speelpleinen liggen in de Leo Dartelaan in Heverlee, de Hoogveldweg in Wilsele en de Heidebergstraat in Kessel-Lo. (ADPW)