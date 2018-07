Kinderen laten zich gaan op 'Vuile Kleren dag' 27 juli 2018

02u24 0

De afdeling jeugd van de stad Leuven heeft gisteren een 'Vuile Kleren dag' georganiseerd op de verschillende stedelijke speelpleinwerkingen van Leuven. De Leo Dartelaan in Heverlee, de Hoogveldweg in Wilsele en de Heidebergstraat in Kessel-Lo waren het decor van 'vuile' spelen.





"De hele zomer lang staan de monitoren klaar om de kinderen een onvergetelijke zomer te bezorgen op de verschillende Leuvense speelpleinen. Dankzij hun creativiteit en inzet beleefde de Leuvense jeugd een spetterende tijd", klinkt het bij de stad Leuven. (ADPW)